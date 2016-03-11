ليبيا.. عقوبات أوروبية ضد أبوسهمين والغويل وعقيلة صالح

يعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن عقوبات يتخذها ضد ثلاثة مسؤولين ليبيين على خلفية العوائق التي يضعونها أمام مسار المصادقة على حكومة فايز السراج.

وأكد مصدر دبلوماسي في بروكسيل لـ"العربية" أن مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارا سياسيا في اجتماعه يوم الاثنين في بروكسيل يقتضي فرض عقوبات على ليبيين هم رئيس برلمان الحكومة غير المعترف بها في طرابلس نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفه الغويل ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى.

وتشمل العقوبات حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي.

ويقتضي القرار السياسي الذي سيصدر يوم الاثنين اتخاذ الإجراء القانوني ونشره في الجريدة الرسمية الأوروبية كي يكون نافذا.

وتهدف العقوبات "الضغط على المتشددين لفائدة المعتدلين الذين يحاولون حل الأزمة بوسائل المفاوضات".

وينتظر أن يشارك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في مباحثات وزراء الخارجية يوم الاثنين في بروكسيل.

ويجدد الاتحاد الأوروبي الدعوة للأطراف الليبية من أجل المصادقة على الحكومة التي يقترحها فايز السراج.

وقد أعد قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خطة مساعدات مادية ستمكن حكومة السراج من تأمين الخدمات الأساسية وكذلك برامج متخصصة لدعم اللجنة الأمنية التي يفترض تشكيلها بمقتضى الاتفاق السياسي.

وتشمل خطة المساعدات الأمنية تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في نطاق خطة الاتحاد فيما ستتولى بعض الدول الأعضاء منها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا تدريب القوات العسكرية الليبية من أجل مواجهة المجموعات المسلحة في مقدمتها داعش.

وأكدت مصادر مطلعه لـ"العربية.نت" استعداد الاتحاد الأوروبي إرسال القوات العاملة في نطاق المهمة العسكرية البحرية (عملية صوفيا) لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمساعدة خفر السواحل الليبيين داخل المياه الاقليمية الليبية وفي اليابسة أيضا، ولكن وفق طلب تقدمه الحكومة الليبية.

