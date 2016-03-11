هل تبدأ حكومة الوفاق ممارسة عملها من طرابلس؟

دعا ممثلو أطراف الحوار السياسي الليبي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى البدء في الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من العاصمة طرابلس بسرعة وفقاً للترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي.

ورحب ممثلو الأطراف الليبية في بيان لهم، عقب انتهاء اجتماع تشاوري عقد ليلة البارحة في العاصمة التونسية، بقرار أغلبية نواب البرلمان في 23 فبراير الماضي بضرورة إقرار التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق.

وقال البيان "إن اعتماد الحكومة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب وأن غالبية أعضائه عبروا عن رأيهم حيال ضرورة اعتماد الحكومة".

وطالب البيان مؤسسات الدولة خصوصا المالية منها إلى ضرورة تسليم إدارتها بشكل فوري لحكومة الوفاق من أجل تمكينها من العمل في طرابلس.

وعبر البيان عن قلق ممثلي أطراف الحوار السياسي حيال تلكؤ بعض النواب في البرلمان من أجل الحيلولة دون السماح بعقد جلسة للنواب لمنح الثقة للحكومة مما يسمح باستمرار الانقسام السياسي والفراغ الأمني الذي سيزيد من تمكين الجماعات الإرهابية في البلاد".

ويستغرب مراقبون مطالب ممثلي الحوار من الحكومة البدء بهذه الاجراءات في الوقت الذي لا تمتلك فيه الحكومة اي قدرة لحمايتها في الواقع دخل العاصمة ، خصوصا وان لجنة الترتيبات الامنية المكلفة بالترتيب الامني للحكومة بحسب نص الاتفاق السياسي قد اعتقلت مجموعات مسلحة محسوبة على المؤتمر الوطني اثنين من ضباطها قبل يومين.

وتخضع طرابلس بشكل كلي واجزاء واسعة من غرب ليبيا لسيطرة مليشيات مسلحة تابعة للمؤتمر الوطني الذي لا يزال قطاع كير من يرفض مخرجات الاتفاق السياسي وعلى رأسها حكومة الوفاق.