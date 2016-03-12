صواريخ من ترسانة القذافي في يد "داعش"

في تقرير لافت حول داعش في ليبيا ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن وقوع صواريخ من ترسانة القذافي المضادة للطائرات في أيدي تنظيم داعش.

ونشرت الصحيفة في هذا السياق تقريرا أجراه تيموثي ميشيتي الخبير في مجال استقصاء مصادر الأسلحة، يناقش كيفية سقوط صواريخ مضادة للطائرات في قبضة داعش بليبيا تحديدا في سبها حصل عليها التنظيم من مهربين.

تلك الصواريخ كانت وفق ما يؤكده مسؤولون أميركيون وبناء على الأرقام المتسلسلة جزءا من ترسانة معمر القذافي، وهي تدخل في نطاق منظومة الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف إس إيه 7 ومن الطراز الأحدث للمنظومة ذاتها إس إيه 16 قادرة على إسقاط طائرات مدنية.

لكن مقاتلي داعش لا يمتلكون قاذفات لتلك الصواريخ، وهو ما قد يفسر إحجامهم عن استخدامها حتى الآن.

وبالعودة بضع سنوات الى الوراء تمكنت غارات حلف الاطلسي من تقليص ترسانة القذافي من تلك الصواريخ البالغة عشرين ألفا، كما تمكنت فرق أميركية متخصصة بعد سقوط نظام القذافي من تدمير خمسة آلاف وحدة أخرى.

في هذا الصدد يقول مسؤولو الخارجية الاميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما علقت محاولاتها لتحديد مواقع الصواريخ وتدميرها بسبب خطورة الوضع الليبي وتحويل اهتمامها إلى الحرب السورية والاتفاق النووي الإيراني.