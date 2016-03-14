ليبيا.. أميركا وأوروبا تدعمان حكومة الوفاق

أعربت الولايات المتحدة ودول أوروبية عن دعمها الكامل لحكومة الوفاق الليبية، وذلك في بيان مشترك نشر على موقع الخارجية الأميركية.

وأكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي نيتهم العمل بشكل وثيق مع حكومة الوفاق.

وشدد الوزراء على أن الحوار والاتفاق هما الإطار الشرعي لإنهاء الأزمة، وحذروا معرقلي الاتفاق من مواجهة عقوبات.

هذا ويتواصل الجدل في ليبيا بعد دعوة المجلس الرئاسي الليبي إلى نقل السلطة للحكومة الوطنية بناء على توقيعات عدد من النواب والشخصيات رغم أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

هيئة الحوار السياسي اعتبرت دعوة المجلس الرئاسي محاولة للقفز على استحقاقات أساسية حملها الاتفاق السياسي، وعلى رأسها أن مجلس النواب وحده من يمنح الثقة للحكومة.