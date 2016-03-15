بالفيديو.. داعش يعدم جنديين ليبيين رمياً بالرصاص

أقدم تنظيم داعش في ليبيا على إعدام جنديين تابعين للجيش الليبي.

وأظهر فيديو بثته منابر وحسابات تابعة للتنظيم الإرهابي يحمل عنوان "رسائل إلى بنغازي" الجنديين باللباس البرتقالي المعتاد، على أحد شواطئ سرت على ما يبدو.

وظهر الجنديان في أول الشريط وعرّفا عن نفسيهما، وهما بدر نوري وطارق مامي، وعن مهماتهما القتالية، موجهين رسالة لمن أسموهم "جنود حفتر" في إشارة إلى اللواء خليفة حفتر، ليصار بعدها إلى بث مشاهد قتالية لعناصر داعش، ومن ثم ظهر الجنديان جاثيين على ركبتيهما عند الشاطئ، ليتوجه بعدها أحد عناصر داعش ويعدمهما رمياً بالرصاص.

وكان الجنديان خطفا بحسب ما ورد من معلومات ضمن مجموعة من مدينة بنغازي.