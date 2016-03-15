الطيران الليبي يستهدف مواقع لداعش بسرت

أعلن الطيران الليبي أنه نفذ 5 غارات جوية خلال أمس واليوم على مواقع تنظيم داعش بمدينة سرت (الساحلية).

وقال مسؤول عسكري في تصريحات صحفية إن الغارات التي نفذتها طائرات أقلعت من مدرج الكلية الجوية بالمدينة تأتي ضمن الأوامر العسكرية التي أصدرها الطيران الليبي للمجموعات المسلحة التابعة له والتي ترابط على مشارف منطقة بوقرين منذ أن استردتها من سيطرة داعش الشهر الماضي.

وأوضح المسؤول أن الغارات الخمس استهدفت مواقع التنظيم في قاعدة القرضابية حيث دمرت مبنى تابعا للقاعدة يعتقد أن التنظيم يستخدمه لتحزين ذخائره.

فيما استهدفت غارات أخرى مزرعتين لرموز النظام السابق غربي المدينة يتحصن في مبانيها مسلحو التنظيم حيث تمكنت الغارات من قتل عشرات المسلحين داخلها.

وأكد المصدر أن قوات المدينة على أتم جهوزيتها للمشاركة في عملية تحرير المدينة في حال صدور أوامر من حكومة الوفاق الليبية المقبلة حال مباشرتها عملها.