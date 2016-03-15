مجلس الأمن يدعو للتعامل مع حكومة الوفاق فقط

دعا مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى سرعة إنهاء تعاملاتها الرسمية مع غير حكومة الوفاق الوطني، مجددا دعمه لحكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح المجلس في بيان له أنه "بناء على قراره رقم 2259 ندعو كافة أعضاء الأمم المتحدة إلى حصر تعاملها مع حكومة الوفاق وقطع تعاملاته الرسمية أو أي اتصال أو مساعدة مع المؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية وتعمل خارج إطار الاتفاق السياسي".

وطالب البيان كافة الأطراف الليبية بتحمل مسؤوليتها تجاه بلادهم، والمسارعة في دعم حكومة الوفاق من أجل تمكينها من العمل في العاصمة طرابلس.

كما دعا البيان مجلس النواب الليبي إلى سرعة تنفيذ كافة أحكام وبنود الاتفاق السياسي الموقع عليه بشكل نهائي، وتسهيل إجراءات بدء عمل الحكومة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها الإرهاب والتردي الاقتصادي.

وأعرب المجلس عن قلقه من تزايد خطر الإرهاب في البلاد وانتشار خلايا تنظيمي داعش والقاعدة في أكثر من منطقة، معتبرا أن القضاء عليه لا يتم إلا من خلال وحدة الصف الليبي.