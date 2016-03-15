داعش يتسلل براياته إلى "السرير" بليبيا والأمن يتصدى

أكدت مصادر "العربية" أن رتلا عسكريا يحمل رايات لداعش شن هجوماً على منشأة نفط في منطقة السرير جنوب شرق ليبيا.

وبحسب المصادر فإن اشتباكات عنيفة دارت قرب المنشأة، ما أدى لاشتعال النيران في بعض الخزانات، وتمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة لتفجير انتحاري بسيارة ملغمة. وذكرت المصادر أن الرتل العسكري الذي هاجم المنشأة النفطية كان قادماً من جنوب أجدابيا.

يذكر أن منطقة السرير تنتج أكثر من نصف الإنتاج النفطي الحالي لليبيا.

وكان تنظيم داعش هاجم في السابق منشآت نفطية في ليبيا، في تصعيد لحملته ضد مرافئ التصدير بشرق البلاد في بداية العام الحالي.

ومع استمرار الصراع المتقطع في ليبيا، هبط إنتاج النفط إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا أو أقل من ربع مستواه قبل سقوط معمر القذافي في 2011.

واستغل داعش الفوضى السياسية والفراغ الأمني لترسيخ موطئ قدم في البلاد. وسيطر على سرت العام الماضي، وأصبح له وجود في بضع مدن وبلدات أخرى.