الحكومة البريطانية تنفي خططها إرسال قوات إلى ليبيا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان الثلاثاء أن الحكومة لا تنوي إرسال قوات إلى ليبيا، بعد أن ذكرت لجنة برلمانية أن لندن سترسل ألف جندي إلى هذا البلد المضطرب.



وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ذكرت في وقت سابق الثلاثاء أن بريطانيا قد ترسل إلى ليبيا ألف جندي في إطار قوة دولية قوامها 6 آلاف جندي.

وأضافت أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يتوقع أن يوافق على مساهمة بريطانيا بهذه القوة في مؤتمر في أوروبا هذا الأسبوع.



إلا أن المتحدثة باسم الحكومة قالت إن اللجنة "مخطئة بشأن عدد من الأمور". وقالت "لا توجد خطة لتوسيع الضربات الجوية لتشمل ليبيا، كما لا توجد لدينا خطط لإرسال قوات بريطانية لفرض الأمن على الأرض في ليبيا".

وأضافت: "لذلك فإنه من الخطأ الحديث عن أن وزير الدفاع سيوافق على أي مساهمة بريطانية (في القوة الدولية) هذا الأسبوع".

واتفقت الدول الغربية على ضرورة القيام بعمل عسكري للقضاء على تنظيم داعش في ليبيا، إلا أن الدول العظمى قالت إنها تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لكي تطلب منها المساعدة قبل أن تتدخل رسميا.

والسبت أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استناداً إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.