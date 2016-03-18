الحكومة الليبية تحذر من فرض "الوفاق" بدون موافقة النواب

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، أن فرض حكومة الوفاق، المدعومة من الأمم المتحدة، بدون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدا.

ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان الليبي.

وكانت حكومة الوفاق دعت الأسبوع الماضي إلى نقل السلطة إليها على الفور. وقال رئيس حكومة فايز السراج في مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس، إن حكومته ستنتقل إلى طرابلس في غضون أيام.

وقالت الحكومة الليبية في بيان اليوم الجمعة إنها في حين تؤيد حكومة الوفاق فإن أي محاولة لفرضها تمثل "اختراقا للسيادة الليبية وعدم احترام للمسار الديمقراطي".

وأضافت "الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي والذي ينص على منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد حالة الانقسام وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق".

ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وأخفق البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد مرارا في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق لكن أغلبية أعضائه وقعوا بيان تأييد الشهر الماضي.