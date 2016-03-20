بحث الترتيبات الأمنية لمباشرة عمل حكومة الوفاق بطرابلس

كشف رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، عن اجتماعات في طرابلس لأعضاء في المجلس الرئاسي مع ضباط بشأن الترتيبات الأمنية لاستقرار الحكومة، مشدداً في هذا الإطار أنه لن تكون في ليبيا سوى حكومة واحدة.

وفيما يضرب العنف من جديد العاصمة الليبية طرابلس أكد فايز السراج وصول عدد من أفراد المجلس الرئاسي إلى العاصمة، مشيراً إلى أن أفراد المجلس الرئاسي الذين وصلوا بدأوا في عقد اجتماع مع الضباط المكلفين بالترتيبات الأمنية.

وقال السراج إنه قام بالتنسيق مع جميع الوزارات داخل مدينة طرابلس لغرض التسليم والاستلام، مؤكداً أن الجميع وافق بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مشدداً على أنه لن تكون في ليبيا إلا حكومة واحدة وأن الفوضى انتهت.

وذكرت مصادر ليبية أن المجموعات المسلحة من مصراتة الموالية لحكومة الوفاق بدأت في الاستعداد لأخذ مواقع رئيسة في العاصمة وسط تهديد جماعات توصف بأنها متطرفة وقريبة من ميليشيات فجر ليبيا بالتصدي لها بالقوة وطردها. وهذه الجماعات مناهضة أصلاً لحكومة الوفاق.

وبدأت نذر فوضى واضطراب في طرابلس مع مواصلة فصيلين أحدهما مؤيد لحكومة الوفاق والآخر معارض لها اشتباكات خلفت قتيلا على الأقل وعددا من السيارات المحترقة في الشوارع بين منطقتي زاوية الدهماني وباب العزيزية .

إلى ذلك أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مشاركته في مؤتمر دول الجوار الليبي الذي دعت إليه تونس والمقرر عقده غدا لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها بمشاركة رئيس الحكومة الليبية فايز السراج.