ليبيا.. إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر قبالة السواحل الغربية

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر غير شرعي من الغرق في عرض البحر قبالة الشواطئ الغربية لليبيا.

وصرح أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية اليوم أن البحرية بالتعاون مع خفر السواحل أطلقت عملية إنقاذ واسعة منذ يوم الأربعاء الماضي انتهت يوم أمس السبت قبالة شواطئ منطقة صبراتة والزاوية ومناطق أخرى بغرب ليبيا .

وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 9 جثث من أصل 580 مهاجرا قبالة صبراتة بينما أنقذ قرابة 1000 آخرين في مختلف مناطق غرب ليبيا رغم الإمكانيات الضئيلة التي تعمل بها فرق الإنقاذ .

وقال أيوب إن العملية التي أعلنها اليوم "ليست هي الوحيدة فهناك الكثير من العمليات التي لم يتيسر لنا الإعلان عنها بسبب الانشغالات الدائمة في مراقبة السواحل الليبية" .