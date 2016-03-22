ليبيا تمنع التونسيين من دخول أراضيها

أكدت تقارير إعلامية متطابقة، على أن السلطات الليبية منعت اليوم الاثنين عددا كبيرا من التونسيين من الدخول إلى أراضيها، عبر معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين.

وأرجعت القوات الليبية التي دير المعبر ذلك لـ "عدم حصولها على إذن لفتحه من السلطات العليا".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في بيان لها اليوم أنّه تمّ بداية من الساعة السابعة من صباح الاثنين إعادة فتح المعابر الحدوديّة بكلّ من رأس الجدير والذهيبة وازن في الاتجاهين.

تجدر الإشارة إلى أن تونس قررت ومن جانب واحد غلق المعابر مع ليبيا بعد الحادثة الإرهابية التي استهدفت مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا في 7 مارس الجاري.

يذكر أن السلطات الليبية –حكومة طرابلس الموالية لفجر ليبيا – كانت قد عبرت عن استيائها من تصريحات مسؤولين قالوا فيها إن الإرهاب الذي يضرب تونس مصدره ليبيا.

في حين أكد مسؤولون في حكومة طرابلس أن التونسيين هم من يمارسون الإرهاب في ليبيا، وأشار إلى تضاعف عدد الشباب التونسي المتورط في الإرهاب في ليبيا.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد تعرض في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال – 20 مارس 2016 - إلى العلاقات التونسيّة الليبيّة، مبيّنًا أنّ تونس بـالـنـسـبـة لـلـيـبـييـن مـلاذ رحــب قائلا: "سـنـظــل نـحـتـضــن ثـورتـهــم ".

وشدد على "أن العائلات التونسيّة في الجنوب احتضنت نظيراتها الليبيـة، وستظـل أبوابنـا مفتوحـة لهـم ".

وقال "إنّ تونس تدعـم الوحدة الوطنيّـة فـي ليبيا وكـل مـا يؤدي إلـى استقرار ورخاء شعبهـا".