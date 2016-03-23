زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي للعاصمة الليبية

قال نوري أبوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني منتهي الولاية، إنه سيلتقي يوم غد مارتن كوبلر رئيس البعثة الأممية لمناقشة مستجدات الحوار الليبي .

وقال بوسهمين خلال تصريح لقناة مقربة من المؤتمر تبث من طرابلس "إن المؤتمر لم يشارك في التوقيع على الاتفاق السياسي، ولا يزال رافضا له ولحكومة الوفاق ولا يزال المؤتمر يعقد جلساته في طرابلس".

وجاءت تصريحات بوسهمين بعد ساعات من توارد أنباء مؤكدة عن مغادرة اعضاء المؤتمر مقرهم، إثر اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية.

وبحسب مصادر مقربة من المؤتمر فإن زيارة كوبلر تأتي ضمن مساع أممية ودولية لتسهيل دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس وسرعة دخول بقايا أعضاء المؤتمر الى مجلس الدولة الأعلى المشكل بحسب الاتفاق السياسي من اعضاء المؤتمر .

يشار إلى أن المبعوث الاممي مارتن كوبلر اعتبر أن دخول الحكومة إلى طرابلس "امر ملح ومستعجل".

وطالب كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بالعاصمة التونسية على هامش مؤتمر دول الجوار الليبي جميع الاطراف الليبية الانضمام الى الاتفاق السياسي ودعم حكومة الوفاق في عملها من العاصمة طرابلس وسرعة تكوين جيش وطني لمحاربة الارهاب، اضافة الى تسهيل مهمة هيأة صياغة الدستور لإنجاز مهمتها في كتابة الدستور الدائم للبلاد.