كوبلر يلغي زيارته لطرابلس.. وسط ضغط الميليشيات

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إلغاء زيارته المقررة اليوم الأربعاء للعاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب مصادر خاصة مقربة من المؤتمر الوطني منتهي الولاية لـ"العربية.نت"، فإن سلطات المؤتمر طالبت كوبلر بإلغاء رحلته لطرابلس اليوم بعد ضغوط تعرضت لها من قبل أمراء ميليشيات بطرابلس رفضت دخول كوبلر للمدينة.

وكتب كوبلر في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "من حق الأمم المتحدة التواجد في طرابلس"، وأضاف أن بعثته "حاولت المساعدة في تمهيد الطريق أمام دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس".

وفي سياق آخر، نفت الحكومة غير الشرعية، المنبثقة عن المؤتمر الوطني منتهي الولاية، في بيان لها اليوم الأربعاء الأنباء حول شروعها في التسليم لحكومة الوفاق.

وقالت في بيان لها إنها "لن تسلم إلا لحكومة وفاق وطني منبثقة عن حوار وطني حقيقي يحترم مبادئ الإعلان الدستوري ومبادئ الوفاق الوطني"، في إشارة لرفضها لحكومة السراج التي لم يشارك المؤتمر في القبول بها.