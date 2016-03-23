ليبيا.. السراج يعلن قرب دخول حكومته العاصمة طرابلس

أعلن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، عن قرب دخول حكومته إلى العاصمة طرابلس.

ونقلت الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق تصريحات السراج على هامش لقائه بوزير الخارجية المصري اليوم بتونس العاصمة، حيث قال السراج "نحن في المرحلة الاخيرة من دخول الحكومة الى مقارها بطرابلس".

ودعا السراج في كلمته خلال تمثيله لليبيا في مؤتمر دول الجوار الليبي المنعقد اليوم في العاصمة تونس دول الجوار الليبي إلى دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه لتتمكن من أداء عملها.

وقال السراج إن حكومة الوفاق هي المخرج الشرعي للاتفاق السياسي الذي أنجز بعد أكثر من عام من الحوارات التي دعمتها دور الجوار الليبي.

ولفت إلى أن بلاده "دخلت منعطفاً خطيراً من خلال أزمات انسانية واقتصادية وأمنية، بالاضافة إلى تمدد سرطان الإرهاب مما يدعونا اليوم إلى التحرك والعمل سريعاً على التصدي لهذه التحديات ولن ننجح في ذلك بدون بناء شراكة قوية ومتينة معكم".

ودعا خلال كلمته الأطراف الليبية المتخلفة عن الاتفاق السياسي الى سرعة الالتحاق بحكومة الوفاق لتسريع وتيرة عملها لانقاذ البلاد، بحسب تعبيره.