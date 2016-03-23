ليبيا.. المؤمر الوطني يصف كوبلر بمبعوث "الدمار"

أعلن رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً، خليفة الغويل، عن منع حكومته طائرة المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، من الهبوط في طرابلس وإلغاء زيارته المرتقبة اليوم.

وقال الغويل: "منعنا كوبلر من زيارة طرابلس لأنه لم يتقيد بشروط الزيارة" دون أن يوضح هذه الشروط.

وأضاف في مؤتمر صحافي من طرابلس اليوم الأربعاء قائلاً: "تصرفات المبعوث الأممي هي تصرفات مبعوث للدمار وليس مبعوثاً للسلام".

وقال: "على الجميع احترام السيادة الليبية وإرادة الشعب الليبي، فلم يعد مقبولاً أن تفرض إرادة خارجية على أي شعوب من الشعوب بالقوة القاهرة".

وطالب الغويل رئيس حكومة الوفاق، فاير السراج، بما وصفه بــ"بالتقيد بالإجراءات البرلمانية لوصوله إلى تسلم السلطة في البلاد، وأن يقطع الطريق أمام من يهدد أمن العاصمة".

وكان كوبلر قد أعلن عن إلغاء زيارته المرتقبة اليوم لطرابلس والتي كانت تهدف للتمهيد لدخول حكومة الوفاق لطرابلس، فيما ذكرت مصادر مقربة من المؤتمر الوطني أن رؤساء ميليشيات رافضة للاتفاق السياسي ضغطت على سلطات المؤتمر لمنع هبوط طائرة كوبلر بمطار طرابلس. .