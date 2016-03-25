سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع الإرهاب في درنة وبنغازي

أكدت مصادر عسكرية ليبية أن سلاح الجو كثف من طلعاته الجوية مجدداً لقصف مواقع الإرهاب في مدينتي بنغازي ودرنة شرق البلاد.

وقالت المصادر لـ"العربية نت" إن طائرات سلاح الجو استهدفت يوم أمس الخميس مباني في أطراف درنة تتخذها التنظيمات الإرهابية مكانا لتخزين السلاح والذخيرة تمكن سلاح الجو من تدميرها بالكامل خلال ثلاث غارات، في الوقت الذي لايزال القتال ضاريا بين تنظيمي داعش ومجموعات شورى المدينة المدعومة من المؤتمر في أطراف المدينة الشرقية.

وفي بنغازي استهدف سلاح الجو تمركزين للإرهابيين غرب المدينة صباح الجمعة فيما لا يزال الطيران يستطلع مواقع الإرهابيين في حي قنفودة التي تعتبر آخر حصونهم بالمدينة .

وتشهد محاور القتال هدوءا حذرا خصوصا في منطقة الهواري حول مصنع الإسمنت الذي تتحصن فيه آخر خلايا الإرهابيين في انتظار أوامر غرفة عمليات بنغازي لاستئناف القتال خلال الأيام المقبلة.