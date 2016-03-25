طرابلس.. أول اجتماع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

أكدت مصادر متطابقة من طرابلس وصول خمسة من أعضاء حكومة الوفاق الوطني مساء الخميس إلى طرابلس قادمين من تونس.

وقالت المصادر في حديث لـ"العربية نت" إن الأعضاء الخمسة وصولوا إلى مطار مصراتة قبل أن ينتقلوا الى طرابلس حيث عقدوا أول اجتماع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مقر قرية "بالم ستي" السياحية المقر السابق للبعثة الأممية.

وذكرت المصادر أن من بين الأعضاء، أحمد معيتيق وموسى الكوني وعبد السلام كجمان ومحمد العماري، لا يزالون يتواجدون حتى اليوم الجمعة حيث من المنتظر أن يواصلوا اجتماعاتهم مع عدد من المجموعات المسلحة بالعاصمة ضمن الترتيبات الأمنية لدخول حكومة الوفاق.

وبحسب المصادر فإن عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت موقفا معارضا لحكومة الوفاق بدأ في التراجع حيث حضر اجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية ما يزيد عن 11 قياديا من المجموعات المسلحة .

ورفضت المجموعات المسلحة بالعاصمة طرابلس طلب حكومة المؤتمر يوم أمس في بيان تلاه رئيس الحكومة خليفة الغويل إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس إثر تزايد الأنباء عن قرب دخول حكومة الوفاق للعاصمة.

ولم تستجب المجموعات المسلحة لطلب الحكومة نشر قواتها في طرقات ومنافذ العاصمة وإقامة نقاط تفتيش بوسطها حيث خلت العاصمة طرابلس خلال اليوم الجمعة من أي وجود مسلح في أحيائها وطرقاتها الرئيسية .

وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أعلن السبت الماضي قرب دخول حكومته للعاصمة مطالبا المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة البدء في تواصلها مع حكومة الوفاق لوضع ترتيبات وإجراءات تسلم السلطة.