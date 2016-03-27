إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران غرب ليبيا

نقلت قناة ليبيا أن خليفة الغويل، رئيس حكومة المؤتمر الوطني العام السابق، أصدر تعليماته بإقفال أجهزة الملاحة المتواجدة في مطار طرابلس العالمي ومنطقة الظهرة إلى حين النظر في موضوع قدوم أعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس.

هذا وأفسح المجال استثنائياً للرحلة رقم 751، والقادمة من أكرا للنزول في المطار ولرحلة أخرى غادرت مطار مصراتة باتجاه اسطنبول، لكنها غيرت مسارها وحطت في مطار طرابلس إثر انطفاء أجهزة الملاحة هناك، هذا فيما أكدت كتيبة الردع أن مطار معيتيقة تحت السيطرة، وأنه لا توجد أي مشاكل أمنية.

هذا وأعلنت الخطوط الجوية الإفريقية عن إبلاغها بتعليمات صادرة عن الطيران المدني الليبي بقفل الأجواء أمام حركة الطيران المدني القادمة والمغادرة لكل من مطاري معيتيقة ومصراتة.

الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس الرئاسي متواجدون في مطار المنستير في تونس، حيث من المنتظر أن يتوجهوا إلى طرابلس في وقت لاحق اليوم، وسط انتشار للمسلحين والعتاد الثقيل من دبابات وراجمات في ضواحي طرابلس وتهديد الميليشيات في بيانات متكررة بدخول العاصمة في حرب إذا حاولت حكومة السراج دخول طرابلس دون إذن وتنسيق مع قادة الثوار.