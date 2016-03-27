الأمم المتحدة: مقتل ممرضة هندية وطفلها غرب طرابلس

قتلت ممرضة هندية وطفلها في قصف اصاب منطقة سكنية في مدينة الزاوية الليبية غرب طرابلس الجمعة، بحسب ما افادت بعثة الامم المتحدة.

وقال البعثة في تغريدة على موقع تويتر السبت ان علي الزعتري منسق الشؤون الانسانية في البعثة "يدين القصف العشوائي الجمعة ضد منطقة سكنية في الزاوية الذي ادى الى مقتل ممرضة هندية وطفلها".

ودعا الزعتري "كل اطراف الصراع في ليبيا الى الامتناع عن قصف المناطق السكنية واحترام القانون الدولي الانساني".

ولم تفصح البعثة عن ملابسات الحادث، ولا عن الجهة التي تقف وراء القصف في الزاوية التي تبعد نحو 45 كيلومترا غرب طرابلس.

والاربعاء قتل 7 اشخاص على الاقل في اشتباكات في بلدة الطويبية المحاذية لمدينة الزاوية من جهة الشرق بين مجموعات مسلحة مؤيدة لتحالف "فجر ليبيا" المسيطر على طرابلس، واخرى موالية لقوات الحكومة التي يدعمها البرلمان المعترف به في الشرق.

وتشهد ليبيا صراعا على الحكم منذ اكثر من عام ونصف عام بين الحكومة التي تدير طرابلس ومعظم مناطق الغرب وبينها الزاوية والطويبية بمساندة "فجر ليبيا"، والحكومة في الشرق التي يقود قواتها الفريق اول ركن خليفة حفتر.

وولدت مؤخرا في ليبيا حكومة ثالثة مدعومة من الامم المتحدة في محاولة لتوحيد سلطات البلاد.

وتواجه ليبيا خطرا متصاعدا يتمثل في محاولة تنظيم داعش التمدد فيها مستغلا الفوضى الامنية.