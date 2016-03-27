ليبيا.. طيران مجهول يقصف بوابة لداعش قرب الهلال النفطي

أفاد سكان محليون من بلدة بن جواد أن طيرانا مجهولا قصف صباح اليوم السبت بوابة لتنظيم داعش شرقي المدينة.

وقال السكان لــ"العربية.نت" إن القصف جاء بعد تحركات كثيفة شهدتها بن جواد ومناطق شرق سرت خلال مساء أمس وليلة البارحة، حيث شاهد السكان سيارات مسلحة تابعة للتنظيم تسير بسرعة باتجاه الشرق فيما يشبه نية التنظيم شن حملة جديدة على مناطق الهلال النفطي.

وقال السكان إن عناصر التنظيم التي يشكل الأجانب أغلبها، شددوا من عمليات التفتيش على طول الطريق من بن جواد شرقا وحتى مدينة سرت حيث نشرت بوابات الاستيقاف بشكل أكثر كثافة لتفتيش سيارات المارة وسؤالهم عن المناطق التي ينتمون إليها، إضافة لتوزيع مناشير دعوية وحث الناس على حضور حلقات دروس دينية ينظمها داعش داخل المناطق التي يسيطر عليها.

وتعتبر بن جواد التي يسيطر عليها التنظيم منذ أشهر منطقة استراتيجية، حيث تشرف على منطقة الهلال النفطي، إضافة لتمتعها بساحل متعرج يضمن التحرك بحرا بعيدا عن المراقبة وإشرافها على الصحراء وطرقها بشكل مباشر.