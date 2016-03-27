ليبيا.. ممثلو وفدي الحوار يلتقون قادة المؤتمر في طرابلس

أكدت مصادر متطابقة من طرابلس وصول طائرة تقل 8 أعضاء من الحوار السياسي إلى مطار طرابلس قبل ساعة.

وقالت مصادر مقربة من المؤتمر لــ"العربية.نت" إن الوفد المكون من 8 أعضاء يمثلون وفدي الحوار الموقعين على الاتفاق السياسي بالصخيرات انتقلوا فور وصولهم لمقر المؤتمر للقاء رئيس المؤتمر نوري ابوسهيمن وعدد من قادة المؤتمر لتذليل العقبات أمام دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس.

وفيما لم تفصح المصادر عن شكل المبادرة المقدمة إلى قادة المؤتمر رجحت وصول أعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس خلال اليوم أو يوم الغد كحد أقصى.

ونشرت قوات الردع المسيطرة على قادة "معيتيقة" العسكرية عددا من آلياتها العسكرية في محيط القاعدة بسوق الجمعة التي تتوفر على المطار الوحيد بالمدينة، وذلك بعد إعلان حكومة المؤتمر إيقاف حركة الملاحة بالمطار لعدة ساعات دون ذكر أسباب التوقف.

وعادت حركة الملاحة بشكلها الطبيعي ظهر اليوم قبل أن تنشر قوات الردع آلياتها حول القاعدة.

وقالت المصادر إن الترتيبات الأمنية بالعاصمة لدخول حكومة الوفاق على وشك الاكتمال بموافقة أغلب المجموعات المسلحة بالعاصمة على دخول حكومة الوفاق باستثناء ثلاثة ميليشيات مقربة من المؤتمر يقودها صلاح بادي، المنتمي لمدينة مصراته حيث لا تزال تصر على رفضها لدخول الحكومة.