النواب الليبي يفشل مجدداً بعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة

أعلن مجلس النواب الليبي من مقره في طبرق عن إلغاء جلسة اليوم التي أعلن عنها المجلس منذ يومين للنظر في منح حكومة الوفاق الثقة.

وقال محمد آدم، عضو مجلس النواب، إن رئاسة المجلس دعت قبل يومين نواب المجلس المتغيبين عن الجلسات للمجيء إلى طبرق لعقد جلسة خاصة بالنظر في تضمين الاتفاق السياسي ومنح الثقة لحكومة الوفاق، إلا أن الحضور خلال جلسة اليوم لم يتجاوز 50 نائبا، ما يعني عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وتعد هذه الجلسة هي الرابعة التي فشل مجلس النواب في عقدها منذ إعلان حكومة الوفاق عن تشكيلتها الثانية التي ثار حولها جدل واسع في أوساط المجلس الرئاسي للحكومة قبل أن ينتقل إلى مجلس النواب.

ويطالب 100 نائب كانوا قد وقعوا على بيان تأييد لحكومة الوفاق من رئاسة المجلس بمنحهم ضمانات لعقد جلسة للنظر في الحكومة، من بينها وجود مراقبين للجلسة ونقلها على الهواء مباشرة عبر قنوات تلفزيونية.

وفي الأثناء، يترقب الليبيون قرب دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس بعد قرب اكتمال الترتيبات الأمنية لدخولها العاصمة.