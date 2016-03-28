حكومة الوفاق الليبية تعلن اكتمال ترتيبات دخولها للعاصمة

فيما تقوم الميليشيات الرافضة لحكومة الوفاق بإطلاق النار عشوائياً في سماء العاصمة منذ ظهر اليوم الاثنين في أكثر من حي، كما فرقت عدداً من المواطنين تجمعوا لدعم حكومة الوفاق بميدان الشهداء وسط العاصمة، أعلنت حكومة الوفاق عن انتهاء الترتيبات الأمنية لدخول الحكومة للعاصمة طرابلس، وأن جزءاً من الحكومة قد وصل إلى العاصمة لمباشرة مهامه.

وشددت الحكومة في بيان لها على حرصها على حقن دماء الليبيين ورغبتها في دخول العاصمة ومباشرة أعمالها من داخلها دون إراقة قطرة دماء واحدة.

واتهمت الحكومة خليفة الغويل، رئيس حكومة المؤتمر، بأنه على رأس معرقلي دخولها لمباشرة أعمالها، حيث قالت إن "خليفة الغويل يقوم بترويع الآمنين في طرابلس"، وإنه أغلق "حركة الملاحة الجوية، وتسبب في أزمات إنسانية للعديد من الليبيين العالقين في المطارات، من مرضى وجرحى، أطفال ومسنين".

وطالب البيان الليبيين والمجتمع الدولي بضرورة رفض عرقلة "هذه المجموعة ومحاولاتهم الوقوف في طريق الوفاق الوطني وما ارتضاه الليبيون، وتجنيب عاصمتنا الحبيبة شبح الاقتتال والدماء".

ونقلت صحيفة "الوسط" الليبية عن مصادرها بأن طائرة كانت أقلت رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أجبرت على العودة إلى تونس بعد أن أقفلت في وجهها الملاحة الجوية ما حال دون تمكنها من الهبوط في مطار طرابلس.