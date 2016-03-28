ليبيا.. "مجموعات مسلحة" توافق على دخول الحكومة لطرابلس

أعلنت مجموعات مسلحة تابعة لمدينة مصراتة ليلة البارحة اعترافها بحكومة الوفاق الوطنية ممثلا وحيدا وشرعيا للدولة الليبية.

وقالت المجموعات في بيان متلفز لها عبر تلفزيون محلي إنها "توصلت الى تشكيل غرفة مؤقتة لتمكين حكومة الوفاق من الدخول الى طرابلس".

ودعا البيان بقية المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس الى الانضمام للغرفة المعلن عنها بغية تفادي إراقة الدماء ولمّ شمل فرقاء الوطن بحسب البيان.

وظهر في البيان المتلفز ما يزيد عن 30 شخصا وحمل البيان عنوان "تحذير من عرقلة حكومة الوفاق".

وبعيد نشر البيان سمعت أصوات إطلاق نيران كثيفة بأسلحة متوسطة في أكثر من حي بالعاصمة دون معرفة الأسباب.

وكانت مصادر مطلعة من طرابلس قالت في تصريح لـ"العربية نت" يوم أمس إن أغلب المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس وافقت على دخول حكومة الوفاق باستثناء ثلاث مجموعات يقودها "صلاح بادي" المقرب من رئاسة المؤتمر وحكومته لا يزالون يرفضون دخول الحكومة لطرابلس.