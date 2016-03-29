سلاح الجو الليبي يدمر 4 جرافات قرب سواحل بنغازي

أعلنت مصادر عسكرية عن نجاح سلاح الجو في تدمير أربع جرافات من أصل ست كانت تحاول الوصول إلى الشاطئ الغربي لمدينة بنغازي.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن قواتنا على البحرية وسلاح الجو نفذوا عملية متكاملة مساء أمس الاثنين، تمكنت خلالها من تدمير الجرافات الأربع التي وزعت اتجاهاتها بغية تشتيت انتباه قواتنا، لكننا تمكنا من متابعتها وتدميرها بالكامل، فيما تمكنت جرافتان أخريان من الفرار والعودة باتجاه سواحل ليبيا الغربية التي من المرجح أن تكون انطلقت منها.

وأكدت ذات المصادر أن الجرافات كانت تحمل إمدادا عسكريا للمجموعات الإرهابية في بنغازي.

وفي تصريح صحافي، أكد عبدالسلام الحاسي، آمر غرفة عمليات الجيش الليبي في مدينة بنغازي، استمرار العمليات العسكرية بالمدينة لتطهيرها من بقية خلايا الإرهاب، وأنه رفقة ضباط الجيش بصدد عرض خطط عسكرية جديدة على قيادة الجيش لإطلاق عملية جديدة لتحرير ما تبقى من أحياء بالمدينة.