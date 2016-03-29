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مجلس النواب الليبي يدعو لاستئناف جلساته

المصدر: العربية نت - محمد العربي
أعضاء من مجلس النواب الليبي
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دعت رئاسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى سرعة استئناف الجلسات في مقره في طبرق للنظر في تسوية المسائل العالقة، ومنها النظر في حكومة الوفاق.

وقالت الرئاسة في بيان لها "إن محاربة الإرهاب ليست قصرا على جبهات القتال، وإنما المعركة السياسية الراهنة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية".

وبحسب مصادر برلمانية، طالب أعضاء من المجلس اليوم تطبيق قانون اللائحة الداخلية الخاصة بالمجلس بمعاقبة المتغيبين عن الجلسات.

وجاءت دعوة المجلس بعد إخفاقه في عقد جلسة للمرة الخامسة اليوم الثلاثاء على التوالي لمناقشة منح حكومة الوفاق الثقة، بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسات إثر غياب ما يزيد على مئة نائب من مؤيدي حكومة الوفاق طالبوا بوجود ضمانات لعقد الجلسات.

كلمات دالّة

#ليبيا, #مجلس النواب, #طبرق, #حكومة الوفاق

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