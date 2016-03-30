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انفجارات وإطلاق نار كثيف بالعاصمة الليبية

المصدر: طرابلس - رويترز
انفجارات بطرابلس الليبية
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سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات، لكن التوتر يخيم على المدينة وسط تكهنات بأن حكومة الوفاق على وشك الانتقال من تونس إلى طرابلس.

وتعارض سلطات طرابلس وبعض الفصائل المسلحة بالمدينة حكومة الوفاق وحذرتها من الانتقال إلى العاصمة.

وأغلق المجال الجوي لطرابلس يومي الأحد والاثنين لفترات استمرت بضع ساعات في خطوة قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إنها إستهدفت منع سفر الحكومة إلى ليبيا.

وشكلت حكومة الوفاق لرأب الانقسامات وإنهاء الفوضي السياسية والأمنية في ليبيا.

كلمات دالّة

#طرابلس, #انفجارات, #ليبيا, #حكومة الوفاق, #إطلاق نار

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