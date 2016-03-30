ليبيا.. حكومة الوفاق تتهم سلطات طرابلس بعرقلتها

دعت الأمم المتحدة ومن قبلها فرنسا الأطراف الليبية للإسراع بتأسيس حكومة وحدة جديدة بدعم من الأمم المتحدة لإنهاء النزاع فيما بينها والمساعدة في وقف تمدد داعش فيما تتواصل أزمة حكومة الوفاق التي ما تزال في تونس.

وقد اتهمت حكومة السراج السلطات في طرابلس بإغلاق المجال الجوي للعاصمة لمنعها من مغادرة تونس ومباشرة عملها.

كما تم أيضا تعليق بضع رحلات جوية في مطاري مصراتة ومعيتيقة الدولي بذريعة السلامة والأمن ما تسبب في أزمة إنسانية واجهها العديد من الليبيين العالقين في المطارات.

وتزامنت التطورات الأخيرة مع إغلاق بعض الطرقات واندلاع مواجهات في العاصمة الليبية بين جماعات مسلحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه حي غوط الشعال غرب طرابلس اشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومحاولة قطع الطريق المؤدي إلى قرية بالم ستي بجنزور التي قد تكون مقرا للحكومة المنتظرة.

في الأثناء تتمركز الميليشيات المناهضة لحكومة السراج بقيادة صلاح بادي في منطقة سوق الثلاثاء التي تربط معظم أحياء العاصمة فيما نشرت القوات الموالية للحكومة حول قاعدة معيتيقة العسكرية بسوق الجمعة عددا من السيارات المصفحة وجنودا على طول طريق الشط.