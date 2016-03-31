حكومة السراج تلتقي محافظ البنك المركزي في طرابلس

قالت مصادر خاصة مقربة من حكومة الوفاق إن رئيس الحكومة فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي بدأوا سلسلة من الاجتماعات اليوم بمقر الحكومة الرسمية بــ"طريق السكة" وسط العاصمة بعد أن تسلمته صباح اليوم.

وقالت المصادر في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن المجلس الرئاسي يعقد في الوقت الحالي اجتماعا عالي المستوى مع البنك المركزي وعلى رأسه المحافظ "الصديق الكبير".

وأفادت أن السراج انتهى خلال اليوم من عقد عدد من الاجتماعات، كان أولها مع أعلى المجلس الأعلى للدولة، والذي يتكون من عدد من أعضاء المؤتمر الوطني السابق بموجب نص الاتفاق السياسي، وناقش الاجتماع آليات استكمال تطبيق بقية بنود الاتفاق السياسي.

فيما ضم الاجتماع الآخر عددا من عمداء البلديات في طرابلس العاصمة لمناقشة دور البلديات في العاصمة لتسهيل الخدمات للمواطن وحل المختنقات العاجلة.

وبحسب ذات المصادر، فإن المجلس الرئاسي سيستقبل خلال يوم الغد عددا من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الذين من المنتظر وصولهم إلى طرابلس اليوم في خطوة لإعلانهم تأييد الحكومة خارج قبة البرلمان بطبرق.

وكان السراج وأعضاء مجلسه الحكومي قد وصلوا صباح اليوم الخميس إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس التي لا تزال تشهد توترا أمنيا واضحا منذ لحظة وصول السراج ورفاقه على ظهر فرقاطة إيطالية ظهر أمس.

ورغم تمكن الحكومة من الدخول إلى مقارها بالعاصمة، إلا أنها لا تزال تواجه مخاطر جمة، على رأسها عدم حصولها على ثقة مجلس النواب، الجهة التشريعية المعترف بها دوليا.