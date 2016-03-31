ليبيا.. حكومة الوفاق تتسلم مقر رئاسة الوزراء في طرابلس

وصلت حكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة فايز السراج، اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس.

تزامن هذا مع تصاعد التوتر تلا وصول الحكومة بحراً على وقع تهديدات من الميليشيات المعارضة باستهداف أعضائها.

وأفاد شهود عيان أن إطلاقا كثيفا للنار سمع في شوارع العاصمة طرابلس، فيما وردت أنباء عن قطع الطرق المؤدية إلى قاعدة "بوستة" التي وصل إليها السراج وأعضاء المجلس الرئاسي بحراً، على متن فرقاطة إيطالية.

وقد أعلن أيضاً عن وقف الدراسة اليوم الخميس في طرابلس بسبب تدهور الوضع الأمني.

واعتبر مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن كل الجهات الأمنية الليبية مسؤولة عن الحفاظ على سلامة أفراده.

الموفد الأممي إلى ليبيا دعا إلى انتقال سلمي ومنظم للسلطات بعد وصول السراج.

وقال كوبلر في تغريدة على "تويتر" إن "وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل خطوة مهمة في الانتقال الديموقراطي في ليبيا والمسيرة نحو السلام والأمن والازدهار".