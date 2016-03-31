ليبيا..قوات مسيطرة على مواقع النفط تتعهد بإعادة تصديره

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية عن استعداده لفتح حقول وموانئ النفط تحت شرعية حكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم الحرس، علي الحاسي، في بيان تلفزيوني "إن حرس المنشآت مستعد بشكل فوري لإعادة ضخ النفط تحت شرعية حكومة الوفاق واستعداده لحماية مواقع النفط".

وبالإشارة إلى وصول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس، طالب البيان الأطراف المعارضة للحكومة بإنهاء عرقلتها للعملية السياسية.

واعتبر البيان أن وصول الحكومة للعاصمة "نقطة البداية لتوحيد الجهود لمحاربة تنظيم "داعش" ووضع الأزمة الليبية على مسار الحل السياسي الصحيح الماضي إلى حفظ وحدة ليبيا واستقرارها الأمني والسياسي.

يشار إلى أن حرس المنشآت النفطية الذي يقوده إبراهيم الجضران الموالي لمجلس النواب، شارك في عمليات الحوار السياسي والتوقيع عليه من خلال ممثله فتحي المجبري، أحد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأعلن حرس المنشآت النفطية المسيطر على مواقع النفط بالهلال النفطي، إيقاف ضخ النفط منذ سبتمبر عام 2013 على خلفية تهم وجهها لحكومة علي زيدان السابقة بتصدير النفط بتعطيل منظومة مراقبة التصدير.