ليبيا.. هدوء مغلف بالتهديد في طرابلس

عاد الهدوء إلى العاصمة طرابلس بعد توتر دام ساعات إثر انتشار كثيف للسلاح وسط العاصمة طرابلس بعيد إعلان حكومة الوفاق وصولها إلى العاصمة طرابلس، ظهر الأربعاء.

وفي أول رد فعل من سلطات طرابلس، قال خليفة الغويل، رئيس حكومة المؤتمر، في بيان متلفز ليل الأربعاء- الخميس، إن حكومته ترفض حكومة الوفاق التي وصفها بأنها "مفروضة من أطراف دولية، وأنها لا تحظى بإجماع من الليبيين".

وأضاف "على الذين دخلوا اليوم عن طريق البحر إما أن يسلموا أنفسهم وإما العودة من حيث أتوا وإلا سيواجهون عواقب وخيمة".

وطالب الغويل من وصفهم بالثوار في العاصمة إلى التصدي لــ"الحكومة المتسللة غير الشرعية".

من جانبه، طالب المفتي المدعوم من المؤتمر منتهي الولاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "بالعودة من حيث جاء".

وقال الغرياني عبر ظهور تلفزيوني "إن الدماء ليست دائماً معصومة، وإن باب الجهاد ضد الحكومة قد يفتح ربما لعشر سنين"، على حد وصفه، معتبراً أن دخول الحكومة للعاصمة ليس شرعياً ويعد انقلاباً على السلطة الشرعية.

إلى ذلك، انسحبت المجموعات المسلحة الموالية للمؤتمر من وسط العاصمة بعد ساعات من انتشارها الكثيف بأحياء "سوف الثلاثاء" ووسط ميدان الشهداء الذي اقتحمته وفرقت فيه مظاهرة مؤيدة لمجيء الحكومة.

وبحسب تصريحات صحافية لرئيس لجنة الترتيبات الأمنية لدخول الحكومة للعاصمة عبدالرحمن الطويل، فإن القوات الموالية للحكومة تمكنت من إقناع هذه المجموعات بالخروج إلى أطراف العاصمة، مؤكداً أن السيطرة الكاملة بالعاصمة للقوات الموالية للحكومة، متوقعاً وقوع بعض الخروقات الأمنية لكنها لن تؤثر في سير عمل الحكومة في العاصمة، بحسب تصريحاته .

وفيما عادت الحياة لطبيعتها، صباح الخميس، لكافة أنحاء العاصمة لا تزال قوة تنشر آلياتها الثقيلة وعناصرها على طول طريق الشط المتاخم للقاعدة البحرية حيث تقيم الحكومة بشكل مؤقت.