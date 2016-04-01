مظاهرات في العاصمة الليبية تأييداً لحكومة الوفاق

تظاهر نحو 300 شخص في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس تأييداً لحكومة الوفاق، في أول تأييد علني في العاصمة لهذه الحكومة منذ إعلان تشكيلها وانتقالها إلى طرابلس.

وهتف المتظاهرون بهتافات ضد الحكومة غير المعترف بها دولياً، ورفعوا أعلاماً بيضاء وأعلاماً ليبية وراية كتب عليها "في كف الوطن تتحدى كل أنواع الفتن".

وكانت بلديات 10 مدن ساحلية غرب ليبيا قد أعلنت تأييدها لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وخروجها بالتالي عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس، وفق ما أفاد بيان مشترك.

ويشكل هذا الإعلان ضربة للحكومة غير المعترف بها في طرابلس التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط عليها لتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم المجتمع الدولي.