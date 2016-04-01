موانئ ليبيا "تحت سلطة حكومة الوفاق"

أعلن مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا الجمعة أن هذا الجهاز الذي يحمي موانئ التصدير الرئيسية في شرق البلاد لن يسمح بتصدير النفط منها "إلا لصالح حكومة الوفاق الوطني"، المدعومة من المجتمع الدولي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه تم وضع "كافة الموانئ الواقعة في نطاق سيطرتنا" تحت سلطة "حكومة الوفاق منذ اللحظة الأولى لدخول" رئيس الحكومة فايز السراج وأعضاء آخرين فيها إلى طرابلس الأربعاء.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف "ستشرع في التصدير مباشرة لصالح حكومة لوفاق"، مضيفاً "لن نصدر إلا لصالح" هذه الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الموانئ "لم تكن مقفلة"، لكن الصراع على الحكم بين سلطتي الشرق وطرابلس والهجمات التي تعرضت لها على مدى الأشهر الماضية من قبل تنظيم داعش عرقلت عملية التصدير منها والتي استمرت رغم ذلك على فترات متقطعة.

ودخلت حكومة الوفاق الوطني الأربعاء إلى طرابلس رغم معارضة السلطات الحاكمة فيها ورفضها التخلي عن الحكم. ويقيم رئيسها فايز السراج وأعضاء آخرون في حكومته في قاعدة طرابلس البحرية منذ وصولهم.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم داخلي متصاعد أملاً في أن تضع هذه الحكومة المحملة بوعود مالية واقتصادية وأمنية والمدعومة من المجتمع الدولي حداً للفوضى الأمنية وللتدهور الاقتصادي بفعل النزاع على الحكم منذ أكثر من عام ونصف.

وتبلغ القدرة التصديرية لموانئ الزويتينة والبريقة وراس لانوف الواقعة في منطقة "الهلال النفطي" بين بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) والعاصمة الليبية نحو 500 ألف برميل يومياً.