عقيلة صالح: البعض يخطط لتمرير الحكومة خارج البرلمان

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، السبت في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن "البعض لديه مخطط لتمرير حكومة الوفاق خارج البرلمان"، مشدداً على أن "إعلان بعض النواب دعم الحكومة خارج قبة البرلمان أمر مرفوض".

كما اعتبر صالح أن "حماية الميليشيات للحكومة مخالف لاتفاق الصخيرات"، مشدداً على أن "وحدة التراب الليبي أمر نهائي بالنسبة لنا".

وأوضح أن البرلمان والمجلس الرئاسي الليبيين "شركاء بالمسؤولية"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري.

وفي وقت سابق، أكد صالح في مؤتمر صحافي أن على أعضاء المجلس الرئاسي الحضور إلى مجلس النواب، وتأكيد الاعتراف بشرعية البرلمان، مع التأكيد على عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها.

وأضاف أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء فايز السراج أن يعرض أسماء وزراء حكومته على مجلس النواب لتنال الثقة قبل بداية عملها، مضيفاً أن على هذه الحكومة أن تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس البرلمان باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

واعتبر أن بعض التصريحات من أعضاء المجلس الرئاسي تعرقل الاتفاق السياسي في البلاد، مضيفاً أن بعض الأعضاء لا يعترفون بشرعية مجلس النواب.

ورفض رئيس البرلمان الليبي التهديدات بفرض عقوبات دولية عليه إذا اعتبر معرقلا للاتفاق السياسي، مضيفاً أنه لا يملك أرصدة في الخارج.