ليبيا.. وصول طائرة مساعدات طبية إماراتية إلى مطار طبرق

وصلت طائرة مساعدات طبية إماراتية إلى مطار طبرق تحمل بعض اللقاحات والأدوية، وذلك في إطار الدعم المقدم إلى الشعب الليبي.

وتندرج هذه المساعدات ضمن برنامج الجسر الجوي الإماراتي الذي أطلق في الآونة الأخيرة ويتضمن تسيير تسع طائرات تحمل ثلاثة آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإنسانية.

وكانت قد حطت على مدرج مطار الأبرق الدولي شرق ليبيا، في 16 فبراير، طائرة شحن محملة بالدقيق قادمة من السعودية والإمارات، لسد العجز المحتمل في السلعة، بجهود من قائد الجيش الليبي، الفريق خليفة حفتر.