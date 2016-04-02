دعوة أممية لوقف التعاطي مع المؤسسات الموازية في ليبيا

رحب مجلس الأمن الجمعة بالإجماع بانتقال حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى طرابلس، داعياً جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي "مع المؤسسات الموازية".

وجاء في البيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع أن الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى طرابلس الجمعة "تعتبر مرحلة مهمة نحو إرساء الاستقرار في البلاد ووضع العملية السياسية على سكتها".

كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الدول إلى "التوقف عن إجراء اتصالات رسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي بأنها السلطة الشرعية لكنها تبقى خارج الاتفاق السياسي الليبي".

وكان السراج قد ظهر الجمعة للمرة الأولى في طرابلس، حيث شارك في صلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة، بعد أن كان وصل الأربعاء على متن سفينة عسكرية ليبية إلى قاعدة بحرية مجاورة للعاصمة.

وأثارت هذه الزيارة غضب الحكومة والبرلمان غير المعترف بهما في طرابلس والمرتبطتين بمجموعات فجر ليبيا التي حذرته من البقاء في طرابلس.





