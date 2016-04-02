مجلس النواب الليبي: حكومة الوفاق لم تُمنَح الثقة

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وعدد من النواب وأعيان ومشايخ وعمداء البلديات في شرق ليبيا بيانا، مساء اليوم السبت، أكدوا فيه أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تحصل على الثقة بعد لتباشر مهامها.

واعتبر الموقعون على البيان أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في ليبيا، مضيفين أن حكومة الوفاق لا يعتد بها إلا بعد منحها الثقة من البرلمان.

واعتبر البيان أن القوات المسلحة وقيادتها "خط أحمر"، ولن يسمح المساس بها، مضيفين أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ورفض البيان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عقيلة صالح، معتبرا أنها اعتداء صارخ على السيادة الليبية.

وأشار الموقعون إلى أنهم لن يعترفوا بأية حكومة تحميها الميليشيات المسلحة في طرابلس، على حد وصف البيان.

وأكدوا أن هناك خيارات مطروحة وتدابير ستتخذ لتقرير المصير في "إقليم برقة"، بحال تم فرض حكومة الوفاق دون أخذ النقاط السابقة في الاعتبار.