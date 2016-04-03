كوبلر: المصادقة على "الوفاق" الليبية مسؤولية البرلمان

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة له على تويتر إن مجلس النواب يبقى الجهة الشرعية الوحيدة للمصادقة على حكومة الوفاق الوطني.

وكان رئيس البرلمان المنتخب عقيلة صالح أعرب في حوار مع "الحدث" عن عدم رضاه عن الغيابات المتكررة لنواب عن جلسات البرلمان صالح ألمح إلى أنه سلوك مقصود يعكس رغبة البعض بتمرير حكومة الوفاق من دون الرجوع إلى البرلمان، معتبراً تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، التي قال فيها إن الحكومة ستمر سواء وافق البرلمان أم لم يوافق.

يأتي هذا فيما أعلن المجلس الرئاسي على لسان عضوه موسى الكوني، انطلاق اجتماعات مع قادة الجماعات المسلحة في طرابلس، لتفعيل إدماج هذه الجماعات داخل مؤسستي الجيش والشرطة، في إطار تعزيز حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس.