مسلحون يهاجمون قناة مقربة من المؤتمر بطرابلس

تعرضت قناة محلية مقربة من المؤتمر منتهي الولاية بطرابلس لهجوم مسلح ليلة البارحة .

قال سكان محليون لــ"العربية.نت" إن سيارات مسلحة تابعة لكتائب ثوار طرابلس طوقت مقر القناة ليلة البارحة قبل أن تندلع اشتباكات بينها وبين حراسات مبنى القناة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لأكثر من ساعتين .

وبحسب ذات الشهود فإن مقر القناة تعرض لأضرار بليغة جراء قصفها بمقذوفات "آر بي جي" حيث احترق الجزء الأكبر منها .

ويؤكد السكان أن المقر كان خاليا تماما، وأن بثت القناة لم ينقطع مما يؤكد أنها تثبت من مكان آخر .

وتعرضت القناة لهجوم مسلح من قبل أهالي المدينة الأربعاء الماضي إثر دخول حكومة الوفاق لطرابلس لتتوقف عن البث لساعات قبل أن تعود لبث أخبارها الداعمة لخلايا الإرهاب ببنغازي التي يقاتلها الجيش الوطني هناك .

وتعتبر القناة المحسوبة على عبدالحكيم بالحاج رئيس الجماعة الإسلامية المقاتلة القناة الرسمية للمؤتمر منتهي الولاية وحكومته بطرابلس، وتبث أخبارا وتسجيلات مرئية تظهر قتال الجماعات الإرهابية ببنغازي، التي تطلق عليهم القناة مسمى الثوار ضد قوات الجيش.