ليبيا.. المؤتمر الوطني يسلم السلطة للمجلس الأعلى للدولة

أعلن المؤتمر الوطني العام، منتهي الولاية، تسليمه السلطة رسميا للمجلس الأعلى للدولة المكون إثر نص الاتفاق السياسي.

وأعلن المؤتمر، اليوم الثلاثاء، أن جلسة له انعقدت صباح اليوم، جرى فيها التصويت بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري، وجرى بموجب هذا التعديل تسليم السلطة لعبدالرحمن الشاطر، أكبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة سنا.

وعقد المجلس الأعلى للدولة أولى جلساته الرسمية اليوم، إثر تسلمه للسلطة، بحضور ما يزيد على 40 عضوا في أحد فنادق العاصمة طرابلس، معلناً انطلاق جلساته لممارسة أعماله كمجلس استشاري، بحسب نص الاتفاق السياسي.

وطالب المجلس الأعلى للدولة أعضاء المؤتمر الوطني السابق بسرعة الانضمام لعضوية المجلس لمباشرة أعماله.

وكان المؤتمر الوطني العام، منتهي الولاية، قد اعترض على دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس قبل أن يغير موقفه المعارض للاتفاق السياسي بقبول تسليمه للسلطة اليوم.

وبحسب نص الاتفاق السياسي، يتكون المجلس الأعلى للدولة من لأعضاء المؤتمر الوطني السابق، بتفهم أعضاء مجلس استشاري للدولة، إضافة لمجلس النواب الذي يمثل الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد.