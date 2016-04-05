قتلى وجرحى بهجوم لداعش على بوابة جنوب سرت

عاد الهدوء لبلدة هون بالجفرة وسط البلاد بعد أن تعرضت إحدى بوابات مدخلها لهجوم مسلح من قبل تنظيم داعش أمس الاثنين.

وقال مصدر من المجلس البلدي للمدينة لــ"العربية نت" إن الهجوم المباغت لإحدى بوابات المدينة الرابطة بين سرت والمدينة أدى إلى مقتل عنصرين وجرح 10 آخرين.

وأوضح أن الهجوم المباغت أسفر عن مقتل جندي من أصل 4 كانوا بالبوابة قبل أن يصل إمداد عسكري للمكان اشتبك مع عناصر الإرهاب لعدة ساعات، واستعاد السيطرة على البوابة مستوليا على سيارتين مسلحتين للتنظيم وقتل 4 من عناصرها.

وقال المصدر" إن أجهزتنا الأمنية تعاني من ضعف كبير بسبب بعدها عن مناطق اهتمام المؤسسة العسكرية في الشمال، حيث تلقت عناصر الإرهاب معلومات تفيد بموعد تغيير عناصر الحراسة بالبوابة، واستغلوا لحظة الضعف فيها وقاموا بالهجوم".

وختم المصدر قائلا "لقد وصلت تعزيزات عسكرية كافية لتأمين محيط المدينة التي تعاني من خطر قربها من تنظيم داعش المسيطر تماما على سرت والتي لا تبعد عنا قرابة 200 كلم فقط ".