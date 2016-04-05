ليبيا.. كوبلر يلتقي السراج وأعضاء حكومته في طرابلس

التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في طرابلس الثلاثاء رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وأعضاء حكومته.

وقال كوبلر في تغريدة على موقع تويتر أرفقها بصور له خلال لقائه السراج وأعضاء حكومة الوفاق الوطني "الآن في اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في طرابلس".

وأضاف "مسرور جدا أن أكون هنا اليوم لمناقشة المضي قدما".

وفي وقت سابق، نشر كوبلر على حسابه صورا لدى وصوله إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث مقر حكومة السراج، وكتب "لدى وصولي إلى طرابلس اليوم. أول زيارة لي بعد مجيء المجلس الرئاسي. مسرور جدا لوجودي هنا".

وهذه أول زيارة للمبعوث الأممي إلى العاصمة الليبية منذ أن منعته السلطات الموازية غير المعترف بها دوليا في المدينة من زيارتها في 23 آذار/مارس، قبيل دخول حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى طرابلس.

ووصلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج الى المدينة الأربعاء الماضي وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها، رغم تهديد السلطات المحلية غير المعترف بها دوليا أعضاء حكومته بالاعتقال.