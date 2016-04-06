واشنطن بوست تكشف عن قرب تدخل عسكري غربي في ليبيا

كشفت صحيفة "الواشطن بوست" عن خطط عسكرية في مراحلها الأخيرة تعدها دول غربية لبدء تدخل عسكري في ليبيا.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، جعلوا من "تنصيب" حكومة الوفاق شرطا مبدئيا قبل أي عمليات مشتركة لبدء جهود دولية لتحقيق الاستقرار بالبلاد، والمساهمة في محاربة تنظيم داعش فيها.

وأضافت بداية حكومة الوفاق ا"لمتعثرة" خلال الأيام الماضية تضع الدول الداعمة لها بما فيها الولايات المتحدة في موضع اختبار صعب لمواجهة التحديات الكبيرة بليبيا، وتسرع من إطلاق حملة عسكرية في بلد يتهدده خطر داعش لإعادة الاستقرار فيه.

وتباطأت وتيرة تصريحات مسؤولين غربيين بشأن إعدادهم لحملة عسكرية في ظل انقسام السلطة، وطالبت جل الدول الغربية بضرورة وجود حكومة وحدة وطنية شرطا لتقديم مساعدتها لليبيا من أجل اجتثاث الجماعات الإرهابية لاسيما داعش الذي يسيطر على أكثر من مدينة.