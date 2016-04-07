الأمم المتحدة تحذر من تماطل عقد جلسات مجلس نواب ليبيا

طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر مجلس النواب بسرعة عقد جلسة لنوابه لمنح الثقة لحكومة الوفاق، محذرا من مغبة "تهميشه إذا امتنع عن عقد جلسة".

واعتبر كوبلر خلال مقابلة له مع رويترز أن اتفاق السلام القائم في طرابلس معرض لخطر الانهيار إذا لم تستطع الحكومة التقدم بخطوات وتحقيق بعض الإنجازات .

وأضاف أن الحكومة إذا لم تتقدم إلى الأمام وتحقق شيئا فإن الأوضاع لن تستمر في الهدوء، فــ"الفصائل السابقة التي كانت متصارعة وافقت على حماية حكومة الوفاق بالعاصمة لتمكينها من حلحلة الأزمات الاقتصادية المتردية وإخراج البلاد من الصراع القائم".