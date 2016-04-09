برلمان ليبيا يدعو لجلسة حاسمة للتصويت على حكومة الوفاق

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب إنه يرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة الخميس أو السبت القادمين لحسم موقفه من حكومة الوفاق .

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم بالسفارة الليبية في القاهرة أن مجلس النواب سيستدعي فريق الحوار للتشاور إذا لم تتحصل الحكومة على الثقة اللازمة لمزاولة أعمالها .

واعتبر شعيب أن عدم تأسيس مجلس النواب على أساس الكتل والأحزاب جعل المجلس بطيئاً في حسم الكثير من القضايا المهمة .

وجاءت كلمة شعيب بعد اجتماع عقده مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقاهرة لمناقشة إمكانية تذليل الصعاب التي تعوق التئام جلسة للنواب للتصويت على الحكومة .

إلى ذلك رحب المبعوث الأممي مارتن كوبلر بلقاء شعيب وعقيلة في القاهرة. وطالب في تغريدة على حساب في توتير بشدة مجلس النواب على الانعقاد فوراً من أجل التصويت على حكومة الوفاق الوطني.