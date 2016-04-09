ليبيا تخلي حقولا نفطية جنوب سرت تخوفا من هجمات داعشية

أكدت المؤسسة الليبية للنفط بطرابلس إخلاء ثلاثة حقول نفطية جنوب غرب سرت وسط البلاد عقب أنباء عن عزم داعش مهاجمتها.

وقالت المؤسسة في بيانها إن حقول البيضاء والواحة وتيبستي الواقعة جنوب سرت بمسافات متفاوتة أخليت تماما من موظفيها فيما انتشرت قوات تابعة لحرس المنشآت النفطية استعدادا لمواجهات قد تندلع في أي وقت.

وأضاف البيان أن الإخلاء جاء بعد ورود أنباء مؤكدة عن نية تنظيم داعش شن هجمات على هذه الحقول وعلى مواقع نفطية أخرى وسط وجنوب البلاد.

من جانبها نقلت صحيفة بوابة الوسط الليبية عن مصادرها أن تنظيم داعش يحشد قواته منذ مساء أمس بحقل المبروك النفطي القريب من سرت استعدادا لشن هجماته على الحقول المجاورة.

وكان التنظيم سيطر الأيام الماضية على بوابة قريبة من بلدة هون بالجفرة جنوبي سرت بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للمدينة سقط على إثرها جنديين وجرح عدد آخر. بينما قتل خمسة أفراد من حرس المنشآت النفطية في هجوم شنه التنظيم على حقل البيضاء السبت الماضي.

وشن تنظيم داعش عدة هجمات على حقول السدرة وراس لانوف شرقي سرت بالهلال النفطي تسبب في حرق عدد من خزانات النفط قبل أن ينسحب منها ويتحصن في قرية "بن جواد" المتاخمة للهلال منذ عدة أشهر.

ولا تزال المؤسسة الوطنية للنفط منقمسة بين إدارتين الأولى تتبع طرابلس وأعلنت ترحيبها بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والأخرى تتخذ من البيضاء مقرا لها وتتبع حكومة عبد الله الثني وأعلنت في وقت سابق انصياعها لأوامر حكومة الثني شرق البلاد.