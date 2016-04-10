إجلاء العاملين في حقول نفط ليبية بسبب تهديدات "داعش"

قال مسؤولون في قطاعي النفط والأمن الليبيين إنه جرى إجلاء العاملين من ثلاثة حقول نفطية في شرق البلاد بسبب مخاوف من شن مسلحي تنظيم "داعش" هجمات عليها، ولكن الإنتاج لم يتأثر لأن الحقول مغلقة بالفعل.

وشن مسلحو التنظيم هجمات متفرقة على حقول ومرافئ النفط في ليبيا في الشهور الأخيرة حيث ألحقوا أضرارا بالمنشآت، ولكن لم يسيطروا عليها.

وعلى عكس سوريا والعراق لم يسيطر مسلحو "داعش" على حقول النفط في بليبيا، ولكن يخشى المسؤولون أن يحدث ذلك مستقبلا فضلا عن الخسائر المادية والبشرية الحالية.

وقال محمد المنفي، المسؤول النفطي في شرق ليبيا، إنه تم إخلاء حقل "الوفاء" بالكامل كما جرى إخلاء حقلي نفط "تيبستي" و"البيضاء" جزئيا بعد أن حذرت قوات الأمن من هجمات محتملة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة "رويترز" أن مقاتلين موالين لـ"داعش" يحتشدون في النوفلية، وهي بلدة تقع بين معقل جماعات متطرفة ليبية في سرت وميناءي السدر وراس لانوف النفطيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتِل خمسة من حرس المنشآت النفطية في هجوم يشتبه بأنه من تنفيذ مسلحي تنظيم "داعش" على حقل البيضاء الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوبي السدر وراس لانوف.

وهبط إنتاج ليبيا من النفط بشدة في السنوات الأخيرة بسبب خلافات عمالية وهجمات الارهابيين والصراع بين السكان المحليين وفصائل مسلحة.

ويقل إنتاج ليبيا من النفط حاليا عن خمس ما كان عليه قبل انتفاضة عام 2011 التي اطاحت بمعمر القذافي وكان حينها يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.